Росіяни вдарили по Херсонщині та Нікопольщині, на Сумщині загинув підліток: яка ситуація в регіонах

Вдень 26 жовтня російські загарбники вдарили по Корабельному району Херсона а також били по Нікопольщині. Також під обстрілом опинилася Сумська область.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець.

Чоловік отримав легкі поранення. Йому надали медичну допомогу в медзакладі.

У Тягинці російська авіація вбила місцевого жителя. В обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби Одна з них поцілила неподалік місцевого кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік.

За повідомленням очільника Дніпропетровщини Сергія Лисака, для атаки на Нікопольщину ворог застосував важку артилерію та дрон-камікадзе.

Вдень росіяни двічі били по Нікополю, а надвечір завдали удару по Покровській громаді. Внаслідок атаки було пошкоджене приватне підприємство та понівечені 3 житлові будинки.

Він додав, що за попередньою інформацією обійшлося без загиблих та постраждалих, але наслідки атак ще уточнюються.

Очільник МВС Ігор Клименко також повідомив, що близько 13:00 ворожа артилерія накрила село Пожня на Сумщині, внаслідок чого на ґанку власного будинку загинув 16-річний хлопець.