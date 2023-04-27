Росіяни вдарили по Херсонщині, загинула жінка

Ввечері 27 квітня російські війська завдали удару по населеному пункту Одрадокам‘янку Тягинської громади, внаслідок чого постраждало літнє подружжя.

Ворог обстріляв житловий будинок у селі в момент, коли на подвір’ї знаходилися мирні люди, повідомляє очільник області Олександр Прокудін.

Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого

26 квітня окупанти 65 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.