Росіяни вдарили по храму в Нікополі - двоє поранені

З важкої артилерії окупанти вдарили по храму в Нікополi. В результаті - двоє людей поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram.

Поранений 57-річний чоловік знаходиться на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінку – госпіталізували.

"Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована", – заявив Сергій Лисак.

Також в Нікополі росіяни пошкодили п'ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечили чотири господарські споруди, ще одну – знищили.

Зазначимо, 12 квітня загарбники накрили артилерійським вогнем Нікополь.

Тоді з-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку, яких госпіталізували.

Ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, вирішили лікуватися вдома.

Тоді артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто.

Перед тим 5 квітня росіяни накрили артилерійським вогнем Нікополь.

Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджені 14 приватних будинків та 15 господарських споруд. Крім того, пошкоджені кілька авто.

Нагадаємо, що окупанти у Великодню ніч обстріляли храм в Запорізькій області. На щастя, ніхто не постраждав, адже в церкві не проводилася нічна служба.

Також в обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу.