Росіяни вдарили по Запорізькій області: три людини дістали поранення

Російські окупаційні війська 1 травня обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого є руйнування та поранені.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок авіаударів у місті частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Крім того, від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 30 квітня обстріляли Запорізьку область, застосувавши артилерію, безпілотники та завдавши авіаудари.