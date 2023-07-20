Росіяни вдарили по Запорізькій області з С-300

В ніч на 20 липня російські військові завдали ракетного удару по селу Таврійське Запорізького району. Окупанти били із ЗРК С-300 і випустили щонайменше 5 ракет. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна приватних будинків, частково зруйновано корпус місцевого психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

На даний час інформація щодо постраждалих уточнюється. Окрім цього, 19 липня внаслідок чергового обстрілу Оріхова було поранено чотирьох місцевих мешканців. Один із них від отриманих травм помер у лікарні.

Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за добу 17 липня ворожа армія вдарила по 24 населених пунктах. Через російську агресію одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Ворог здійснив 104 обстріли по 24 населених пунктах, зокрема з авіації вдарив по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, а з БПЛА атакував Новоандріївку.

В результаті ворожих атак додалося 26 пошкоджених цивільних об'єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей.