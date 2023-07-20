ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни вдарили по Запорізькій області з С-300

Росіяни вдарили по Запорізькій області з С-300
Фото: Офіс генпрокурора

В ніч на 20 липня російські військові завдали ракетного удару по селу Таврійське Запорізького району. Окупанти били із ЗРК С-300 і випустили щонайменше 5 ракет. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна приватних будинків, частково зруйновано корпус місцевого психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

На даний час інформація щодо постраждалих уточнюється. Окрім цього, 19 липня внаслідок чергового обстрілу Оріхова було поранено чотирьох місцевих мешканців. Один із них від отриманих травм помер у лікарні.

Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за добу 17 липня ворожа армія вдарила по 24 населених пунктах. Через російську агресію одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Ворог здійснив 104 обстріли по 24 населених пунктах, зокрема з авіації вдарив по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, а з БПЛА атакував Новоандріївку.

В результаті ворожих атак додалося 26 пошкоджених цивільних об'єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей.

Автор:
Тетяна Гойденко