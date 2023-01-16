Росіяни вдарили по Запоріжжю: є руйнування і постраждалі

Російські окупаційні війська в ніч на 16 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмістю, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби", - повідомив Старух.

Куртєв уточнив, що усім постраждалим надається невідкладна медична допомога, до лікарні доправили трьох поранених.

"Серед них - дві дитини дев‘яти і п‘ятнадцяти років", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 січня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. Ракети впали на територію одного з підприємств.