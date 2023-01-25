Росіяни вдарили по Запоріжжю: є жертва

Російські окупаційні війська 25 січня обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого зруйновано будинок.

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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста зруйновано приватний будинок… Пошкодження отримали і будинки, які знаходяться поруч", - зазначив він.

За його словами, під завалами будинку опинилася жінка, вона загинула.

На місцях працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 22 січня вдарили ракетами по Запорізькій області. Внаслідок вибуху у Лежине пошкоджені будинки, водогін, газогін та ЛЕП.