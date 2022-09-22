Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджена цивільна інфраструктура

Армія країни-агресора РФ зранку 22 вересня обстріляла Запоріжжя. Внаслідок цього у місті зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали люди.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух та виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується", - зазначив Старух.

За словами Куртєва, від сьогоднішніх обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

"На місцях вже працюють відповідні служби. На жаль, постраждали люди. Деталі згодом", - повідомив Куртєв.

Пізніше Старух додав, що знову мішенню окупанта стали об’єкти інфраструктури. Руйновань зазнали житлові будинки навколо.

За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого, п’ятеро поранено.

Заступник ОПУ Кирило Тимошенко згодом повідомив, що окупанти поцілили у готель в центральному парку.

"Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей", - повідомив Тимошенко.

Також, загарбники влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу.

Нагадаємо, армія РФ в другій половині дня 21 вересня запустила п'ять ракет по трьох районах Запоріжжя. Ціллю ворога стали об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору.