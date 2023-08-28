Росіяни вдарили по житловому будинку на Херсонщині: є жертви

Російські окупанти вранці 28 серпня обстріляли село Садове Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку.

Від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї.

Крім того, до лікарні госпіталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги, його стан оцінюють як тяжкий.

Як повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури, ворог пошкодив приватні будинки, лінії електропередач та газогін.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Херсонська область: обстріли 27 серпня 2023

Протягом доби 27 серпня російські війська 69 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Ворог випустив 395 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", безпілотників та авіації.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області та територію парку в Херсоні.

За даними Прокудіна, тоді через російську агресію одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Своєю чергою Херсонська обласна прокуратура інформувала про те, що травми, несумісні із життям, отримала жінка в Тягинській громаді, яку окупанти обстріляли близько 12:40. Ще одну постраждалу цивільну особу госпіталізовано.

Також у прокуратурі повідомляли, що близько 15:00 росіяни, імовірно, з артилерії обстріляли Херсон, унаслідок чого жінка отримала поранення, несумісні з життям. Крім того, у важкому стані було госпіталізовано чоловіка. Війська РФ пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема будинки.