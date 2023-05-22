Росіяни вдарили ракетами по Ізюму, поранено дитину

22 травня близько 2:30 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, ворог випустив дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області Росії. Внаслідок цього 10-річний хлопчик отримав поранення. Дитину госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За повідомленням прокуратури, пошкодження отримали будівля підприємства та житлові будинки, у яких вибуховою хвилею повибивало вікна і знищило дахи та господарчі споруди.

Прокурори та поліцейські збирають речові докази та зафіксують наслідки ракетного удару з боку зРФ.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські окупанти протягом 21 травня обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області, застосувавши артилерію, міномети та ракетне озброєння.