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Росіяни вдарили ракетами по Купʼянську на Харківщині
Російські окупаційні війська вдарили ракетами по Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загорілася адмінбудівля.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих", - повідомив він.
За його словами, зранку 13 грудня внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер. Йому надали допомогу на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Минулої доби, 12 грудня, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Вовчанський, Ізюмський та Куп’янський райони.
Нагадаємо, окупанти 11 грудня обстріляли 12 населених пунктів Харківщини.