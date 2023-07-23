Росіяни вдарили ракетами по Одесі: одна людина загинула, 19 поранені (ФОТО/ВІДЕО)

Російські окупанти в ніч на 23 липня завдали чергового ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є жертви. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, війська РФ вбили одну людину та поранили ще 19.

Ворог зруйнував шість житлових будинків, серед яких і багатоквартирні. Також обстрілом було пошкоджено дві памʼятки архітектури, храм, понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Як повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь", під час ракетної атаки ворог застосував по Одещині щонайменше пʼять видів ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22, "Іскандер-К", а також балістичні “Іскандер-М”.

Сили протиповітряної оборони знищили значну частину ракет. Решта завдали руйнувань, зокрема, портовій інфраструктурі.

"По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту", – йдеться в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Одеси, 23 липня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram Наслідки російського обстрілу Одеси, 23 липня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram Наслідки російського обстрілу Одеси, 23 липня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram Наслідки російського обстрілу Одеси, 23 липня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram Наслідки російського обстрілу Одеси, 23 липня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram Наслідки російського обстрілу Одеси, 23 липня 2023. Фото: ОК "Південь" / Facebook Наслідки російського обстрілу Одеси, 23 липня 2023. Фото: ОК "Південь" / Facebook Наслідки російського обстрілу Одеси, 23 липня 2023. Фото: ОК "Південь" / Facebook

Що стосується постраждалих, то відомо, що серед них четверо дітей. Одинадцятьох дорослих та трьох дітей госпіталізували, інші лікуються амбулаторно.

Також в ОК "Південь" уточнили, що пошкоджений храм – це собор УПЦ МП на одній із центральних площ Одеси, в нього влучила російська ракета. А в Telegram-каналі Одеської міської ради вказали, що йдеться про Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Обстріли Одеси: що відомо

Останніми днями російські окупанти активізували атаки по Одесі й області на тлі виходу РФ із зернової угоди.

Зокрема, в ніч на 18 липня ворог застосував ракети й безпілотники. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі окупанти здійснили нову атаку по регіону, пошкодивши будинки, зерновий і олійний термінал, промисловий об'єкт та туристичні бази. Тоді постраждали понад 10 людей.

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

Ще раз війська РФ атакували Одесу в ніч на 20 липня. Тоді руйнування були в середмісті обласного центру, загинув охоронець цивільної будівлі, а ще кілька людей постраждали.

А наступної доби ворожі ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Крім того, окупанти обстріляли важливий обʼєкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.