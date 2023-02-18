Росіяни вдарили ракетами по Хмельницькому: мер повідомив про наслідки

У Хмельницькому через ранкову ракетну атаку РФ пошкоджено три навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, є поранені.

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Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.

"У нас є пошкоджені 3 навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніки, зокрема один приватний транспортний засіб", - зазначив він.

За його словами, через російську атаку поранені двоє цивільних, їх життю нічого не загрожує.

Наразі працюють комунальні служби та ДСНС, усуваються наслідки атаки.

"Тимчасово в окремих районах превентивно вимикали світло, але воно вже починає повертатися в домівки", - додав Симчишин.

В Україні зранку 18 лютого у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відключення світла.

Під час повітряної тривоги очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибухи у Хмельницькому.

Повітряні сили ЗС України повідомили, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.