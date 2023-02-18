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Росіяни вдарили ракетами по Хмельницькому: мер повідомив про наслідки

Росіяни вдарили ракетами по Хмельницькому: мер повідомив про наслідки

У Хмельницькому через ранкову ракетну атаку РФ пошкоджено три навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, є поранені.

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Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.

"У нас є пошкоджені 3 навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджена частина техніки, зокрема один приватний транспортний засіб", - зазначив він.

За його словами, через російську атаку поранені двоє цивільних, їх життю нічого не загрожує.

Наразі працюють комунальні служби та ДСНС, усуваються наслідки атаки.

"Тимчасово в окремих районах превентивно вимикали світло, але воно вже починає повертатися в домівки", - додав Симчишин.

В Україні зранку 18 лютого у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відключення світла.

Під час повітряної тривоги очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибухи у Хмельницькому.

Повітряні сили ЗС України повідомили, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Автор:
Ніна Комащенко