Росіяни вдарили ракетами по у Покровську: п’ятеро людей загинули (ВІДЕО/ФОТО)

Окупаційні війська РФ 7 серпня нанесли два ракетні удари по Покровську Донецької області. Ворог влучив у житлові будинки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви", - зазначив він.

На місці ударів працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває рятувальна операція.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - наголосив Зеленський.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ракетних ударів у Покровську п’ятеро людей загинули та ще 18 отримали поранення.

"Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб", - розповів він.

За його словами, під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та троє цивільних травмовані.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Оновлено станом на 21:50

У МВС повідомили, що кількість травмованих у Покровську зросла до 31. Серед них - 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина.

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин.

"Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - розповів він.

Очільник ОВА також попередив, що загроза повторних атак зберігається.

За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, армія РФ била по Покровську ракетами "Іскандер".

Внаслідок обстрілу зруйновано декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир зайнялась пожежа.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на Донеччині внаслідок російських обстрілів протягом 5 серпня загинули двоє цивільних людей, ще двоє отримали поранення.