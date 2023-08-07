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Росіяни вдарили ракетами по у Покровську: п’ятеро людей загинули (ВІДЕО/ФОТО)

покровськ, війна
Наслідки ракетних ударів по Покровську. Фото: Павло Кириленко/Telegram

Окупаційні війська РФ 7 серпня нанесли два ракетні удари по Покровську Донецької області. Ворог влучив у житлові будинки. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви", - зазначив він.

На місці ударів працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває рятувальна операція.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - наголосив Зеленський.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ракетних ударів у Покровську п’ятеро людей загинули та ще 18 отримали поранення.

"Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб", - розповів він.

За його словами, під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та троє цивільних травмовані. 

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Оновлено станом на 21:50

У МВС повідомили, що кількість травмованих у Покровську зросла до 31. Серед них - 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина.

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин.

"Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - розповів він.

Очільник ОВА також попередив, що загроза повторних атак зберігається.

Фото 2 — Росіяни вдарили ракетами по у Покровську: п’ятеро людей загинули (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 3 — Росіяни вдарили ракетами по у Покровську: п’ятеро людей загинули (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 4 — Росіяни вдарили ракетами по у Покровську: п’ятеро людей загинули (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 5 — Росіяни вдарили ракетами по у Покровську: п’ятеро людей загинули (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 6 — Росіяни вдарили ракетами по у Покровську: п’ятеро людей загинули (ВІДЕО/ФОТО)
Фото 7 — Росіяни вдарили ракетами по у Покровську: п’ятеро людей загинули (ВІДЕО/ФОТО)

За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, армія РФ била по Покровську ракетами "Іскандер".

Внаслідок обстрілу зруйновано декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир зайнялась пожежа.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на Донеччині внаслідок російських обстрілів протягом 5 серпня загинули двоє цивільних людей, ще двоє отримали поранення. 

Автор:
Ніна Комащенко