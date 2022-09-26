Росіяни вдарили ракетою по аеропорту Кривого Рогу: його подальше використання неможливе

В результаті ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу подальше його використання наразі неможливе, повідомив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе. Люди під час удару не постраждали", - написав він.

Крім цього, раніше начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що в понеділок на території району було в черговий раз обстріляно село Велика Костромка Зеленодольської громади.

Внаслідок цього було пошкоджено два будинки та перебита лінія електропостачання. Постраждалих внаслідок цього не було. Були обстріляні і межі Апостолівської громади, також без постраждалих.

Нагадаємо також, що 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по дамбі Карачунівського водосховища в Кривому Розі, що спричинило неконтрольований витік води з нього, значне підвищення рівня води у річці Інгулець та підтоплення відповідних місцевостей.

15 та 16 вересня також повідомлялося про нові удари по гідротехнічних спорудах міста. За останніми даними, від підтоплення внаслідок ракетних ударів у місті постраждало 170 домогосподарств.