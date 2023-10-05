Росіяни вдарили ракетою по Харківщині: 49 загиблих (ФОТО)

Росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Попередньо відомо про 49 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про 49 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим…", - зазначив Зеленський.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог здійснив черговий військовий злочин на Харківщині.

"Сьогодні, близько 13:15, росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей. Зараз на місці продовжують працювати рятувальники", - зазначив він

Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 49 загиблих людей, серед них хлопчик 6 років.

6 людей, в тому числі 1 дитина, отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці тривають.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, удар було здійснено по магазину та кафе, у якому мешканці спрвляли поминки за померлим односельцем. Загалом у цьому місці перебувало близько 60 осіб. За словами міністра, семеро людей отримали тяжкі поранення, зараз вони на операційних столах.

При цьому Клименко натякнув, що "у СБУ та поліції є підозра", що настільки точний удар по скупченню людей міг бути завданий за наводкою когось із місцевих мешканців. Також він повідомив, що 29 осіб з 49 загиблих вже ідентифіковано. На місці працює мобільна криміналістична лабораторія.