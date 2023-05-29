Росіяни вдарили ракетою по Харківщині: поранено семеро людей

Вдень 29 травня російські окупанти завдали ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району. За попередньою інформацією, це ракета "Іскандер". Поранення зазнали три літні жінки 73-х, 85-ти та 90 років.

Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

За його словами, постраждали також вагітна жінка, 14-річний підліток і 10-річна дитина.

Внаслідок удару було пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки та газопровід.

Синєгубов додав, що під обстріли потрапило і село Глушківка Куп'янського району. Осколкові поранення отримала 60-річна жінка.

Усі постраждалі госпіталізовані до лікарні, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Також внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку.