Росіяни вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя: двоє загиблих

У Дніпропетровській області армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати населені пункти. На ранок окупанти з “Градів” накрили вогнем Нікопольський район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Умисно ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя", - зазначив Резніченко.

Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні.

"Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники - розбирають руйнування і шукають людей", - зазначив голова ОВА..

Пізніше стало відомо, що тіла двох загиблих дістали рятувальники з-під завалів будинку в Нікополі.

Одна з поранених залишається у лікарні у стані середньої тяжкості.

За словами Резніченка, Росія випустила 53 ракети по житлових кварталах міста.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих.

"На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення", - повідомив Резніченко.

Зазначимо, у ніч проти 15 липня військові армії країни-агресора РФ продовжували обстрілювати Дніпропетровську область. У Синельниківському районі російська ракета потрапила у школу.