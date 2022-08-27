Росіяни вдарили з "Градів" та "Ураганів" по Дніпропетровскій області

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 27 серпня від ворожого вогню потерпали Нікопольськи та Криворізький райони.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому. У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив очільник області.

За його словами, у сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач.

Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

Зазначимо, в ніч на 26 серпня від ворожого вогню потерпали три райони Дніпрпетровської області - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.