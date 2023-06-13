Росіяни вдарили з РСЗВ "Торнадо" по селу на Харківщині: пошкоджено 9 житлових будинків, є поранені

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару по смт Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ "Торнадо" пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину.

З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років.

Також у селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора.

Крім того, вночі ворог завдав удару по Харкову дронами Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, напередодні ворог також завдав ракетного удару по селу Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа.