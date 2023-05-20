Росіяни вгатили по Торецьку: поранено п'ятеро людей

Ввечері, 20 травня, росіяни накрили вогнем з "Градів" майже весь Торецьк. Були пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня. Внаслідок обстрілів 5 людей отримали поранення.

Серед поранених є 11-річна дитина, повідомив очільник Донецької області Павло Кириленко.

За його словами, всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний.

Сьогодні вдосвіта росіяни ударили ракетами по Слов'янську. Як наслідок один будинок зруйновано, ще 9 - зазнали пошкоджень. Під авіаудар та 21 артобстріл потрапив Вугледар.

За інформацією Кириленка, на Горлівському напрямку 2 людини загинули у Часовоярській громаді. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 13 будинків. Ракетного удару зазнала Полтавка Іллінівської громади — пошкоджено господарче приміщення.

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби 18 травня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого двоє людей загинули, а девʼятеро отримали поранення.