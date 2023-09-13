Росіяни відновили наступ на Бахмут, в Мар'їнці та Авдіївці загострилася ситуація - Міноборони

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною і постійно змінюється. На Бахмутському напрямку росіяни намагаються відновити втрачене положення в районі Богданівки, тому спробували піти у наступ. Загострилась ситуація також в Мар'їнці та Авдіївці. Тут росіяни пішли на штурм. Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення.

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Про це повідомляють Генштаб ЗСУ та заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Маляр зазначила, що попри ускладнення ситуації на Бахмутському напрямку ЗСУ стабільно мають успіхи і поступово просуваються вперед.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. На цих напрямках росіяни збільшили кількість обстрілів. Більше того вони почали там штурми.

Маляр нагадала, що на цій ділянці фронту близько року росіяни активно намагаються взяти під контроль Авдіївку і Мар'їнку. Проте росіяни практично стерли вже з лиця землі ці два населення пункти, але вони не можуть захопити жодне з міст.

"В нас дуже гаряче, ситуація змінюється по кілька разів на день. Вранці військові можуть повідомити, що зайшли у якийсь населений пункт, а ввечері ситуація кардинально міняється", - розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, подібна ситуація спостерігалася кілька тижнів тому на Куп'янсько-Лиманському напрямку, але наразі там інтенсивність обстрілів значно зменшилася.

"Ми пам'ятаємо з вами кілька тижнів тому загострення. Зараз ми бачимо дещо зменшення цієї інтенсивності з боку ворога. Безумовно там кількість боїв значно зменшилась", - сказала Маляр.

Проте вона наголосила, що таке затишшя не означає, що ворог відмовився від своїх планів. За словами Маляр, росіяни просто збираються силами і не полишають спроб вийти на Куп’янськ.

Нагадаємо, кілька днів тому Збройні Сили України звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Сили оборони також мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку.