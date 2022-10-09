Росіяни випустили 16 ракет по Запоріжжю. В Повітряних силах розповіли про нічні обстріли міста

Військово повітряні сили Збройних сил України відбиваючи атаку російських військових на Запоріжжя збили два ворожих безпілотники, керовану авіаційну ракету, дрон-камікадже та штурмовик Су-25. Про це повідомляє телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

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"Уночі 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні мешканці, зруйновано будинки… Починаючи із 00.30 год 9 жовтня, виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська. В процесі обстрілів було випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Крім того, окупанти завдали ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

За минулу та поточну добу (станом на 11.30) Повітряні Сили ЗС України на південному напрямку збили російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється), два безпілотні літальні апарати окупантів, один БпЛА-камікадзе «Shahed-136» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

"Ще раз нагадуємо про підступність ворога та наголошуємо про дотримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, особливо у прифронтових регіонах. Пам’ятайте, засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних Сил України, спроможні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б’є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22, ракет комплексів "Іскандер" та С-300", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські військові обстріляли Запоріжжя. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. Секретар запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок обстрілів загинуло 17 осіб пізніше в СБУ заявили про 12 загиблих.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Запоріжжя та назвав ці дії російських окупантів "абсолютною підлістю" та "абсолютним злом".