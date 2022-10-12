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Росіяни випустили по Нікополю понад 100 снарядів: є постраждалі
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 12 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольщину. Важко поранили 6-річну дівчинку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни усю ніч знущалися над Нікопольщиною. Ворог сім разів накрив район вогнем з "Градів" та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.
На мирний Нікополь ворогт випустив понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні у важкому стані.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.
У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.
Нагадаємо, 11 жовтня усю ніч від російських ударів потерпали три райони Дніпропетровщини - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією.