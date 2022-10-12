Росіяни випустили по Нікополю понад 100 снарядів: є постраждалі

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 12 жовтня росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольщину. Важко поранили 6-річну дівчинку.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч знущалися над Нікопольщиною. Ворог сім разів накрив район вогнем з "Градів" та важкої артилерії", - зазначив Резніченко.

На мирний Нікополь ворогт випустив понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні у важкому стані.

У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

Нагадаємо, 11 жовтня усю ніч від російських ударів потерпали три райони Дніпропетровщини - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією.