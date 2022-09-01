Росіяни випустили по Харківщині 5 ракет з Бєлгорода: частина з них "самоліквідувалася" на території РФ

Армія країни-агресора РФ цієї ночі випустила по Харківщині 5 ракет із російського Бєлгорода, але частина з них "самоліквідувалася" на території РФ.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина - "самоліквідувалася" не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

Також за добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.

"Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік", - повідомив очільник ОВА.

Також близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

"Російські окупанти на Харківщині завдають постійних ударів та ведуть розвідку. Однак військові ЗСУ вже 190-й день продовжують тримати позиції на всіх напрямках", - зазначив Синєгубов.

Зазначимо, після обстрілів 30 серпня у двох районах Харкова залишилися касетні боєприпаси, які не розірвалися.