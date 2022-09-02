Росіяни випустили по Харкову ракети С-300

Вночі 2 вересня росіяни завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі. Пошкоджені приміщення та автомобілі.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову у Холодногірському районі. Постраждалих немає. 2 ракети влучили в землю, пошкоджені приміщення, зокрема спорткомплекс та автомобілі", - зазначив Синєгубов.

Зараз на місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян. Попередньо, окупанти випустили ракети комплексу С-300.

Крім того, по області окупанти наносили артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському, Красноградському районах.

Пошкоджені приватні домоволодіння, виникали пожежі на відкритих територіях.

Протягом доби по області госпіталізували 3 жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний чоловік.

"Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках, хоч окупанти і завдають постійних ударів. ЗСУ успішно знищили склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп'янському районі. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 1 вересня випустила по Харківщині 5 ракет із російського Бєлгорода, але частина з них "самоліквідувалася" на території РФ.