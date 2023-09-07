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Росіяни випустили по Херсонщині 239 снарядів: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів
Протягом минулої доби російські окупаційні війська 68 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області випустивши 239 снарядів.
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Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.
За його словами, ворог бив по цивільних з мінометів, артилерії, "Градів", РПГ, СПГ. Також завдав ударів безпілотниками та з авіації.
По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. Російські снаряди поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю заводу у Херсоні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Прокудін додав, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, протягом доби 5 вересня російські окупаційні війська 65 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього три людини дістали поранення.