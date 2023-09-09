Росіяни випустили по Херсонщині 244 снаряди, поранено вісім людей

Протягом минулої доби російські загарбники 59 разів обстріляли Херсонську область. Через російські атаки три людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

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Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни випустивши по житловим кварталам населених пунктів області 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

При цьому, по Херсону ворог випустив 5 снарядів. Ворожі снаряди поцілили у будівлю навчального закладу у Бериславському районі та територію гаражного кооперативу у Херсоні.

Нагдаємо, вчора вдень російські загарбники завдали удару по Одрадокам‘янці. Російська авіабомба вбила трьох цивільних - двох жінок та чоловіка, ще четверо жінок отримали поранення.

Протягом доби 7 вересня окупанти 62 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.