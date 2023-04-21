Росіяни випустили по Херсонщині 247 снарядів: є загиблі і поранені

Протягом минулої доби російські війська 63 рази обстріляли Херсонську область і випустили 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

По Херсону ворог вдарив 4 рази, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого 2 людини загинули, ще 3 - отримали поранення.

Протягом 20 березня з деокупованої території Херсонщини було евакуйовано 52 людей.

У Херсоні внаслідок російського обстрілу 18 квітня загинула одна людина, ще 6 отримали поранення.

Протягом доби 17 квітня окупанти 57 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.