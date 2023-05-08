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Росіяни випустили по Херсонщині 282 снаряди, є поранені

херсонська область, обстріли
Обстріляний Кізомис. Фото: скріншот з відео

Протягом минулої доби російські війська 42 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів, повідомляє очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу в Херсоні. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

З деокупованої території Херсонщини вчора було евакуйовано 7 осіб.  

Вночі, 8 травня, росіяни знов масованого удару по території України. Лише над Києвом цієї ночі було збито понад 30 дронів. Внаслідок падіння уламків в столиці пошкоджено будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих.

Ракетного удару ввечері, 7 травня, зазнала і Одеська область. Ворог випустив ракети Х-22 по одному з продовольчих підприємств і рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Автор:
Тетяна Гойденко