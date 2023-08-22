Росіяни випустили по Херсонщині 346 снарядів: четверо поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 21 серпня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію дачного кооперативу у Херсонському районі, територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Зауважимо, російські війська протягом доби 20 серпня здійснили 78 обстрілів Херсонщини. Тоді 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.