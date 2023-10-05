Росіяни випустили по Херсонщині 445 снарядів: в ОВА розповіли про наслідки

Протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 445 снарядів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни били з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА, а також завдали два ракетні удари.

По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

Під російським вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів та будівля навчального закладу в Херсоні.

Прокудін додав, що сьогодні близько 03:00 армія РФ вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Нагадаємо, минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 699 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.