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Росіяни випустили по Херсонщині 445 снарядів: в ОВА розповіли про наслідки
Протягом минулої доби російські загарбники 78 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 445 снарядів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни били з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА, а також завдали два ракетні удари.
По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під російським вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів та будівля навчального закладу в Херсоні.
Прокудін додав, що сьогодні близько 03:00 армія РФ вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району.
Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
Нагадаємо, минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 699 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.