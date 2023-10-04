Росіяни випустили по Херсонщині 699 снарядів: 16 людей отримали поранення

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонської області. За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 699 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Ворог гатив з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

Згідно з повідомленням, російські військові поцілили у житлові квартали, адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі.

Під ворожий вогонь потрапила будівля навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі. У Херсоні окупанти поцілили в заводу та обстріляли територію парку.

Нагадаємо, 3 жовтня російська армія завдала ударів по Антонівці Херсонської області. Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудар керованими авіабомбами.