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Росіяни випустили по Херсонщині 699 снарядів: 16 людей отримали поранення
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонської області. За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 699 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.
Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.
Ворог гатив з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Згідно з повідомленням, російські військові поцілили у житлові квартали, адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі.
Під ворожий вогонь потрапила будівля навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі. У Херсоні окупанти поцілили в заводу та обстріляли територію парку.
Нагадаємо, 3 жовтня російська армія завдала ударів по Антонівці Херсонської області. Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудар керованими авіабомбами.