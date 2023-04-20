Росіяни випустили по Херсонщині майже 300 снарядів, є поранені

Протягом 19 березня російські війська 60 разів обстріляли Херсонську область. Окупанти випустили 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Під ворожий вогонь потрапили житлові квартали населених пунктів області, будівля підприємства критичної інфраструктури та територія автопідприємства в Херсоні.

Також обстрілами було пошкоджено амбулаторію у Бериславській міській територіальній громаді. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Прокудін розповів, що протягом минулої доби з деокупованої території області було евакуйовано 87 людей.

Внаслідок російського обстрілу Херсону 18 квітня загинула одна людина.

Протягом доби 17 квітня ворог 57 разів відкривав вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Загарбники випустили 342 снаряди з важкої артилерії, безпілотників та авіації.