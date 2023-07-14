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Росіяни випустили по Херсонщині майже 500 снарядів та вбили людину

Росіяни випустили по Херсонщині майже 500 снарядів та вбили людину
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Протягом минулої доби російські війська 76 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 487 снарядів. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти завдавали ударів, з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та безпілотників.

По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів. Також росіяни поцілили у адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді і територію двох підприємств та гаражний кооператив у Херсонському районі. Окупанти навмисне б’ють по житловим кварталам населених пунктів області.

Протягом минулої доби росіяни 76 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 487 снарядів. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Зазначимо також, що з вечора 13 липня до 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку.

Автор:
Тетяна Гойденко