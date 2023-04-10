Росіяни випустили по Херсонській області 360 снарядів, 17 з них поцілили по Херсону

Окупаційні війська Російської Федерації за добу 9 квітня здійснили 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів по Херсонській області. 17 снарядів влучили у місто Херсон.

Про це 10 квітня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські війська завдали ударів по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області. Під вогонь, зокрема, потрапили територія і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.

"За минулу добу жертв серед цивільного населення немає. Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано 90 осіб", — уточнив Прокудін.

Протягом попередньої доби, 8 квітня окупанти 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Днем раніше снаряд росіян влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Тоді поранення отримала жінка та її двоє дітей. Того ж дня у місті Берислав Херсонської області під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.