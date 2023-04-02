Росіяни випустили по Херсону 26 снарядів, одна людина загинула

За добу 1 квітня російські війська 60 разів обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 290 снарядів. Для війни з мирними мешканцями окупанти застосували авіацію, "Гради" та артилерію.

Саме місто Херсон потрапило під ворожі обстріли 6 разів, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

26 снарядів влучили у житлові квартали міста Херсона, приватні та багатоквартирні будинки. При цьому одна людина загинула, а ще двоє - дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 94 осіб.

За добу 31 березня окупани здійснили 54 обстріли та випустили 439 снарядів з "Градів" та артилерії.

Херсон ворог обстріляв 5 разів, при цьому 27 снарядів влучили у житлові квартали міста