Росіяни випустили ракети по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.

По смт Великий Бурлук Куп'янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.

Крім того, в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, російські окупаційні війська в суботу, 8 квітня, знову завдали ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років.