Росіяни здійснили обстріли Донеччини: за добу загинули четверо жителів регіону

Російські окупанти обстрілами Донеччини протягом 3 квітня вбили чотирьох жителів регіону й поранили ще трьох. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

Він поділився оперативною інформацією по області станом на ранок 4 квітня.

Зазначається, що вночі росіяни завдали потужних ударів по Курахівській громаді. Ворог застосував артилерію, зокрема касетні боєприпаси, а також ракети. Внаслідок цього пошкоджено торговельний комплекс, будівлі "Укрпошти" й "Укртелекому", лікарню та декілька багатоповерхівок. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, серед ночі двох ворожих ракетних ударів зазнав Торецьк – там загинули двоє людей. Окупанти пошкодили будівлю шахти, ремонтно-механічного заводу та приватні будинки.

На Волноваському напрямку під російські обстріли потрапили Вугледар та Богоявленка. Обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку відомо про пошкоджені дві адмінбудівлі, три багатоповерхівки та приватний будинок у Бахмуті. Також ворог обстріляв Костянтинівку, Часів Яр та околиці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку в Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях.

Нагадаємо, протягом 2 квітня окупанти також обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Тоді шестеро жителів регіону загинули, а ще 15 отримали поранення.