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Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі

Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі

Російські окупаційні війська в ніч на 16 лютого атакували Кіровоградську область, є влучання в об'єкт інфраструктури.

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Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без жертв.

На місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, вночі 16 лютого армія країни-агресора РФ здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Автор:
Ніна Комащенко