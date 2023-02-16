Росіяни влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі

Російські окупаційні війська в ніч на 16 лютого атакували Кіровоградську область, є влучання в об'єкт інфраструктури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без жертв.

На місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, вночі 16 лютого армія країни-агресора РФ здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.