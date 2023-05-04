Росіяни вночі атакували Нікополь: одна людина постраждала

Російські окупанти в ніч на 4 травня атакували Нiкополь Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та дрони. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок цього постраждав 32-рiчний чоловiк, вiн перебуває у лiкарнi.

Загарбники пошкодили в мiстi 11 приватних будинків, девʼять господарських споруд, газогiн та лiнiю електропередач.

Також є руйнування на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, протягом дня 3 квітня військові РФ також відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки з важкої артилерії постраждала 86-річна жінка. Окупанти пошкодили, зокрема, приватні будинки, будівлі медзакладів та автомобілі.