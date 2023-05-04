ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни вночі атакували Нікополь: одна людина постраждала

Нікополь, обстріл, пошкодження
Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Російські окупанти в ніч на 4 травня атакували Нiкополь Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та дрони. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок цього постраждав 32-рiчний чоловiк, вiн перебуває у лiкарнi. 

Загарбники пошкодили в мiстi 11 приватних будинків, девʼять господарських споруд, газогiн та лiнiю електропередач.

Також є руйнування на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Фото 2 — Росіяни вночі атакували Нікополь: одна людина постраждала
Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 3 — Росіяни вночі атакували Нікополь: одна людина постраждала
Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 4 — Росіяни вночі атакували Нікополь: одна людина постраждала
Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Фото 5 — Росіяни вночі атакували Нікополь: одна людина постраждала
Наслідки російської атаки Нікополя в ніч на 4 травня. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, протягом дня 3 квітня військові РФ також відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки з важкої артилерії постраждала 86-річна жінка. Окупанти пошкодили, зокрема, приватні будинки, будівлі медзакладів та автомобілі.

Автор:
Артем Ющенко