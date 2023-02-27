Росіяни вночі атакували Україну 14 дронами, більшість з них збили

Армія країни-агресора РФ вночі 27 лютого атакувала Україну ударними дронами Shahed з північного напрямку.

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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, одинадцять із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних сил", - йдеться у повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що в повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА.

"Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету - виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин. За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, росіяни вночі 27 лютого завдали три удари дронами по місту Хмельницькому. Є загиблий та постраждалі.