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Росіяни вночі атакували Україну 14 дронами, більшість з них збили
Армія країни-агресора РФ вночі 27 лютого атакувала Україну ударними дронами Shahed з північного напрямку.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, одинадцять із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних сил", - йдеться у повідомленні.
У Київській міській військовій адміністрації додали, що в повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету - виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин. За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, росіяни вночі 27 лютого завдали три удари дронами по місту Хмельницькому. Є загиблий та постраждалі.