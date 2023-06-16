Росіяни вночі атакували Україну безпілотниками, всі дрони було знищено

Російські окупанти в ніч на 16 червня завдали чергової авіаційної атаки по Україні, застосувавши безпілотники типу Shahed. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що ворог задіяв два іранські ударні БпЛА. Усі дрони було знищено протиповітряною оброною.

Як уточнили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, вночі ворожі безпілотники Shahed-136/131 було збито на південному напрямку – в Миколаївській області.

Крім того, за минулу добу українськ військові знищили один ударний безпілотник "Ланцет", три дрони "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та один БпЛА невстановленого типу.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни завдали пʼять ракетних ударів по Україні, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, війська РФ завдали понад 60 авіаційних ударів і здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та населених пунктах.

Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, а також житлові будинки та адміністративну інфраструктуру на Херсонщині.

Як додали у відомстві, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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