Росіяни вночі атакували Україну дронами, частину збила ППО - Генштаб

У ніч на 19 жовтня російські окупаційні війська здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131". Загалом ворог запустив шість дронів, але силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 3 дрони-камікадзе.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що стосується ситуації на фронті, то протягом минулої доби тут відбулося близько 80 бойових зіткнень. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.

Також відомо, що на Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, але ЗСУ відбили 3 атаки. Безуспішно росіяни наступали і в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар’їнки та ще 4 - в районі Новомихайлівки Донецької області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

У Генштабі додають, що на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують завдавати ударів по тиловим позиціям противника.

Сили оборони України продовжують контрнаступати на півдні України. В ISW повідомляли, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.