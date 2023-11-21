Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами: яка ситуація в областях

У ніч на 21 листопада російські окупанти атакували територію України з південно-східного напрямку 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed", чотирма керованими ракетами С-300 та ракетою "Іскандер-К".

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Українській ППО вдалося збити 9 ворожих безпілотників та одну крилату ракету "Іскандер-К".

Ракети С-300 вдарили по Донеччині, внаслідок чого є поранені та загиблий.

В МВС повідомляють, що перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. Було пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення. Під завалами досі можуть бути люди, пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті "Селидіввугілля", один працівник підприємства загинув, а 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на ранок усіх шахтарів піднято на поверхню.

На Харківщині протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Під обстріл потрапили Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Сьогодні вранці внаслідок обстрілу смт Козача Лопань було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Загинув 29-річний чоловік.

Протягом минулої доби росіяни 44 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 211 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. По Херсон ворог випустив 16 снарядів, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

У Запорізькій області під вогнем опинилися 19 населених пунктів – ворог завдав 107 ударів.

Окупанти здійснили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Степовому, а також двічі обстріляли з РСЗВ Роботине, повідомили в ОВА.

По території Новоандріївки, Новоіванівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 95 артилерійських ударів.

Зруйновано 10 будівель.