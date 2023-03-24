Росіяни вночі масовано обстріляли Сумщину: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська в ніч на 24 березня здійснили масований обстріл з різних видів зброї по Сумській області, є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Масовано обстріляно місто Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів"). Внаслідок обстрілу Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через обстріли у місті зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Також окупанти обстріляли місто Ворожба, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Там травмована одна людина.

"У селі Вири здійснено авіаційний удар та удар БпЛА (дрон-камікадзе). Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По селу Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії", - повідомили в ОВА.

Крім того, рашисти завдали авіаційного удару по агрофірмі у Миколаївській селищній громаді. Внаслідок удару пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Нагадаємо, командир оперативно-тактичного угруповання "Суми" Василь Осипчук повідомив, що в Сумській області наразі не збираються скорочувати комендантську годину.