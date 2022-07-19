Росіяни вночі обстріляли кілька районів Харківщини: є загиблий та поранені

Російські військові зранку, 19 липня, обстріляли чотири райони Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів п'ять мирних мешканців отримали поранення, одна людина загинула. Також пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку ворог обстріляв с. Мосьпанове, 2 людей отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ. 1 поранена жінка через ранкові обстріли Циркунів. О 03:00 росіяни обстріляли с. Коробочкине, після 04:00 окупанти завдали ракетного удару по с. Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі", - поінформував Синєгубов.

Зокрема, протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.

У Харківському районі внаслідок обстрілів сталася сильна пожежа в медзакладі. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі повертатися з місця пожежі, загасити вдалося лише з третьої спроби.

Загалом протягом доби з пораненнями госпіталізували 5 мирних мешканців. У Харківському районі – 2 особи, Чугуївський район – 3 особи. Водночас 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківському районі загинув.

За словами очільника ОВА, на Харківському напрямку ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди, але ця спроба повністю провалилася - окупанти відступили з втратами.

У районі Ізюма ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони біля Великої Комишувахи, Чепіля, Дібровного та Новомиколаївки. Окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили.

Нагадаємо, російська армія минулої доби, 18 липня, проводила штурмові дії поблизу Спірного на Донеччині, проте успіху не мала та відійшла. Збройні сили України також відбили спроби штурмових дій у напрямках Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС.