Росіяни вночі обстріляли Краматорськ: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор Донецької області. Так, в ніч на 24 квітня росіяни вдарили ракетами по Краматорську.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Опівночі росіяни випустили дві ракети по Краматорську — пошкоджені школа та прилеглі приватні будинки", - зазначив він.

Крім того, внаслідок обстрілів окупантів на Волноваському напрямку дві людини поранено у Новоукраїнці, у селі пошкоджено два приватні будинки та адмінбудівлю.

На Донецькому напрямку не вщухали обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Шість разів росіяни обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 6 будинків. Ще 2 будинки пошкоджено у Галицинівці Новогродівської громади.

На Горлівському напрямку відомо про пошкодження 2 приватних будинків та 1 багатоповерхівки у Бахмуті. Два будинки пошкоджено у Торецькій громаді, ще 1 у Предтечиному Костянтинівської громади.

На Лисичанському напрямку 10 снарядів поцілили на територію Торського і Зарічного Лиманської громади.

"Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, 20 квітня ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого одна людина загинула, ще 1 дістала поранення.