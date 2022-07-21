Росіяни вночі обстріляли Миколаїв

Вночі 21 липня Миколаїв знову опинився під масованим ворожим обстрілом. У місті на той момент було оголошено повітряну тривогу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масово обстрілюють", - зазначив він.

Про наслідки обстрілів офіційної інформації наразі не було.

Зазначимо, повітряна тривога в Миколаєві почалася невдовзі після 3:00 і тривала 40 хвилин.

Нагадаємо, вночі 17 липня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Миколаєву. Пролунало близько 10 потужних вибухів. Відомо про потрапляння та пожежі на двох промислових підприємствах.

Раніше повідомлялося, що Миколаїв "закриють" на один чи два дні для того, щоб розшукати та затримати колаборантів та зрадників України.