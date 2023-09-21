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Росіяни вночі обстріляли Херсон: є загиблі та поранені

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини

Російські окупаційні війська вночі 21 вересня обстріляла житлові квартали Херсона. Через російську агресію 2 людини загинули.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

"Жахлива ніч для Херсона. Близько 3:40 армія РФ накрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали", - зазначив Прокудін.

За його словами, станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Це чоловіки віком 29 і 41 рік. Вони знаходилися всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти.

61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.

Також 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Унаслідок атаки РФ загинув сержант поліції. Також поранення отримали двоє пасажирів, один з яких пізніше помер у лікарні.

Автор:
Світлана Манько